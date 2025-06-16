Muğla'da maki yangını (3)

Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında bir bölümü makilik olmak üzere toplam 20 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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