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        Muğla'da maki yangını (3)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:44
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        Muğla'da maki yangını (3)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında bir bölümü makilik olmak üzere toplam 20 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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