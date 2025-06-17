Muğlaspor'da Tolga Tağ ile devam

YENİ sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor, kongresini yaptıktan sonra transfer harekatına da başlıyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadronun kurulmasında büyük pay sahibi olan sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaştı. Muğlaspor'dan, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığımız Sportif Direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.