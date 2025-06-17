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        Muğlaspor'da Tolga Tağ ile devam

        YENİ sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor, kongresini yaptıktan sonra transfer harekatına da başlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:15
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        Muğlaspor'da Tolga Tağ ile devam
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        YENİ sezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor, kongresini yaptıktan sonra transfer harekatına da başlıyor. Yeşil-beyazlı kulüp ilk olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadronun kurulmasında büyük pay sahibi olan sportif direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaştı. Muğlaspor'dan, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığımız Sportif Direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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