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        Trabzonsporlu gençler Marmaris'te öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:40
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        Trabzonsporlu gençler Marmaris'te öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE Gelişim Ligleri Elit A Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi’nde Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Marmaris'te bir özel okulu ziyaret eden bordo-mavili gençler, minik öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi. Takım oyuncularından Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer’in katıldığı buluşma öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Minik öğrencilerle bol bol sohbet eden genç futbolcular, birlikte futbol oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor U19 oyuncuları öğrencilerin formalarını da imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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