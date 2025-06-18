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        Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 5 ayda 299 bin yabancı turist geldi

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a son 5 ay içerisinde hem hava hem de deniz yoluyla 299 bin yabancı turist geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelen yabancı turistlere baktığımız zaman ilk sırada İngiltere sonrasında; Polonya, Rusya ve Almanya olmak üzere devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:00
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        Bodrum'a hava ve deniz yoluyla 5 ayda 299 bin yabancı turist geldi
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a son 5 ay içerisinde hem hava hem de deniz yoluyla 299 bin yabancı turist geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelen yabancı turistlere baktığımız zaman ilk sırada İngiltere sonrasında; Polonya, Rusya ve Almanya olmak üzere devam ediyor" dedi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği sürüyor. Son 5 ay içerisinde Bodrum'a hava yoluyla 271 bin, deniz yoluyla 28 bin olmak üzere toplamda 299 bin yabancı turist geldi. Haziran ayı içerisinde dolulukların devam ettiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Son 5 ay içerisinde hava yolu ile Bodrum'a 271 bin yabancı turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 1 kayıp var. En az zarar gören bölgeyiz. Diğer taraftan kruvaziyer ile de 28 bin yabancı turist geldi. Haziranın ilk haftasına baktığımız zaman, satışlara ve hizmete devam ediyoruz ve uçaklarda belli oranda doluluk devam ediyor. En büyük avantajımız, iç pazarımız alternatif turizm değil ana pazarımızdır. Diğer ülkelerle eş değer bakıyoruz. Gelen yabancı turistlere baktığımız zaman ilk sırada İngiltere sonrasında Polonya, Rusya ve Almanya olmak üzere devam ediyor. Bölgemiz çok pahalı gibi bir algıyla karşı karşıya kalmaktayız. Bölgesel olarak uygun fiyatlar mevcuttur. Herkese hitap eden bir fiyat skalası yer almaktadır" dedi.

        4 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

        Okulların tatil olmasıyla birlikte iç pazar hareketliliğine dikkati çeken Dengiz, "Okullar kapandıktan sonra belli dönemlerde en az 3, en fazla 5 olmak üzere vatandaşlarımız tatil imkanlarından yararlanacaklardı. İyi bir araştırma ile iyi bir fiyata ulaşacaktır. Tatil ötelenmeyecektir, belli dönemlerde fırsat bulundukça tatil yapılacaktır. Fiyatlar kişi başı günlük avro bazında 4 bin 500 liradan başlıyor. İçeriğine ve tercihlere göre bu fiyat artıyor. Geçen sene sezonu 1,2 milyon turist ile kapatmıştık, bu yıl da aynı oranda kapanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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