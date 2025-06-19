Bodrum'da 'reklam tabelasÄ±' gerginliÄŸi: 1 gÃ¶zaltÄ±

MUÄžLA'nÄ±nBodrum ilÃ§esinde izinsiz reklam tabelalarÄ± nedeniyle uyarÄ±lan ve verilen sÃ¼rede tabelalarÄ± kaldÄ±rmayan otopark iÅŸletmesine mÃ¼dahale eden zabÄ±ta ve polis ekipleri ile iÅŸletme sahibi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±. Ekiplere engel olmak iÃ§in tabelaya tÄ±rmanan bir Ã§alÄ±ÅŸan vinÃ§le indirilirken, iÅŸletme sahibi M.K.Ã–., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Belediye, olay sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yasal sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bodrum Belediyesi ekipleri, YalÄ±kavak Mahallesi Ã‡Ã¶kertme Caddesi'ndeki bir otoparkÄ±n izinsiz olarak ticari reklam tabelalarÄ± yerleÅŸtirdiÄŸini tespit etti. Ekipler, tabelalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in iÅŸletmeye 3 gÃ¼n sÃ¼re verdi. Otopark, tabelalarÄ± verilen sÃ¼re iÃ§erisinde kaldÄ±rmadÄ±. Bunun Ã¼zerine zabÄ±ta, reklam tabelalarÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda polis ekipleri eÅŸliÄŸinde bÃ¶lgeye gitti. Ä°ÅŸletme sahibi M.K.Ã–. (48) ve Ã§alÄ±ÅŸanlar ekiplere engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Ã§alÄ±ÅŸanlardan biri de reklam tabelasÄ±na tÄ±rmandÄ±. M.K.Ã–., zabÄ±ta amirine hakaret, kÃ¼fÃ¼r ve tehdit etti. Polis ekiplerinin uyarÄ±larÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen M.K.Ã–. ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile polis ekipleri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan M.K.Ã–., 'Kamu gÃ¶revlisine tehdit ve hakaret', 'GÃ¶revi yaptÄ±rmamak iÃ§in direnme' suÃ§larÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Reklam tabelasÄ±na tÄ±rmanan Ã§alÄ±ÅŸan ise vinÃ§le indirildi. YaklaÅŸÄ±k 7 saatin sonunda ekipler, tabelalarÄ± kaldÄ±rdÄ±.