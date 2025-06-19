İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 300'e ulaştı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 300'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tarafından çeşitli önlemler alınıyor. DEKAMER'den yapılan açıklamada, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 300'e ulaştığı, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıkları ifade edildi.