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        Datça'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:05
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        Datça'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.00'da Datça açıklarında, lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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