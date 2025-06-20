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        Bodrum'da koylarda hız sınırlaması

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki koylarda, özellikle yaz aylarında deniz kazaları yaşanmasına neden olan sürat tekneleri ve botlara hız sınırlaması getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:00
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        Bodrum'da koylarda hız sınırlaması
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki koylarda, özellikle yaz aylarında deniz kazaları yaşanmasına neden olan sürat tekneleri ve botlara hız sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 6 deniz mili süratle seyretmeleri yönünde hız sınırı uygulamasına geçildiği belirtildi.

        Bodrum'da özellikle yaz aylarında deniz kazaları yaşanmasına neden olan sürat tekneleri ve botlara hız sınırlaması getirildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı denizci, kaptan ve yat sahiplerine yönelik duyuru yayınladı. Duyuruda, "Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak Adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek, yakınından geçen gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak hızda seyretmeleri adına Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nca emniyetli hız sınırı uygulaması olarak, saatte 6 deniz mili sürat ile seyretmeleri yönünde hız sınırı uygulaması başlatılmış olup, denizden yararlanmakta olan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yaralanma, tehlikeye maruz kalmaması adına, yat ve tekne sahipleri bu konuda uyarılarak, hız sınırına uymayanlar hakkında Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemi uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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