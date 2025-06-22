Bodrum'da kimliğini unutan öğrenciyi sınava trafik polisi yetiştirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) girecek adaylardan C.K., kimliğini evde unuttu. İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik belgesi çıkarılan C.K.'yi sınava motosikletli trafik polisi yetiştirdi.

Bodrum ilçesinde, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT heyecanı yaşandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler, sınava girecekleri merkezlerin yolunu tuttu. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilip salonlara alındı. Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan C.K., kimliğinin olmadığını fark etti. Sınava kısa süre kalması nedeniyle öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli trafik ekiplerinden yardım istedi. C.K., polis tarafından Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik belgesi aldı. Tekrar motosikletle okula getirilen C.K., sınava dakikalar kala yetiştirildi. Sınav salonuna son anda giren C.K., polislere teşekkür etti.