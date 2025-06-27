Down sendromlu Nilay, temsili düğünle gelinlik giydi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çiftçilik yapan Emin-Nazmiye Güp çifti, Down sendromlu kızları Nilay'ın (46) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün töreni gerçekleştirdi.

Ortaca ilçesi Mergenli Mahallesi Güvez mevkisinde çiftçilik yapan Emin Güp, kızı Nilay Güp’ün çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Kuaförde saçları ve makyajı yapılarak gelinlik giyen Güp, düğün arabası ve araç konvoyu ile evine götürüldü. Güp, burada beline kırmızı kuşağının bağlanmasının ardından, evinin önünde düzenlenen gelin alma töreninde davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Mergenli Düğün Salonu'na davul zurna eşliği ile gelen Nilay Güp, salona Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Acar ile girdi. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Güp’ün düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, pasta kesimi ve gelin alma merasimi de yapıldı.

Nilay Güp'ün temsili olarak yapılan düğünün törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, daire müdürleri, STK ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.