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        Down sendromlu Nilay, temsili düğünle gelinlik giydi

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çiftçilik yapan Emin-Nazmiye Güp çifti, Down sendromlu kızları Nilay'ın (46) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:50
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        Down sendromlu Nilay, temsili düğünle gelinlik giydi
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çiftçilik yapan Emin-Nazmiye Güp çifti, Down sendromlu kızları Nilay'ın (46) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün töreni gerçekleştirdi.

        Ortaca ilçesi Mergenli Mahallesi Güvez mevkisinde çiftçilik yapan Emin Güp, kızı Nilay Güp’ün çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Kuaförde saçları ve makyajı yapılarak gelinlik giyen Güp, düğün arabası ve araç konvoyu ile evine götürüldü. Güp, burada beline kırmızı kuşağının bağlanmasının ardından, evinin önünde düzenlenen gelin alma töreninde davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Mergenli Düğün Salonu'na davul zurna eşliği ile gelen Nilay Güp, salona Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Acar ile girdi. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Güp’ün düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, pasta kesimi ve gelin alma merasimi de yapıldı.

        Nilay Güp'ün temsili olarak yapılan düğünün törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, daire müdürleri, STK ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        ‘GELİN ARABASI İSTEDİ, ONU DA YAPTIK’

        Kızının hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Emin Güp, "Nilay gelinlik giymeyi çok istiyordu. Aynı gerçek bir düğün gibi oldu. Davetiye dağıtmadık, evlere gidip söyledik, telefonla haber verdik. Baloda yaklaşık bin 500 kişi vardı, çok kalabalıktı. Kızımın hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kızım çok mutlu oldu. Gelin arabası istedi, onu da yaptık. Ben dahil herkes ağladı" dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Buraya iyi ki gelmişim. Bu güzel günde Nilay kızımıza gelinliği çok yakıştı” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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