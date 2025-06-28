Bodrum'da maki yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Yerleşim yeri ve besi çiftliklerine yakın bir bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İslamhaneleri Mahallesi'nde makilikte saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 söndürme uçağı, 2 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevlerin, yakındaki yerleşim yeri ve büyükbaş çiftliklerine doğru ilerlediği yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.