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        Bodrum'da maki yangını

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:20
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        Bodrum'da maki yangını
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki yangını çıktı. Yerleşim yeri ve besi çiftliklerine yakın bir bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde makilikte saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 söndürme uçağı, 2 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevlerin, yakındaki yerleşim yeri ve büyükbaş çiftliklerine doğru ilerlediği yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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