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        Bodrum'da veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan markette veresiye sigara vermeyen market çalışanı Eren K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:39
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        Bodrum'da veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı; o anlar kamerada
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan markette veresiye sigara vermeyen market çalışanı Eren K. (28), önce darp edildi andından bıçaklandı. Polis 2 şüpheliyi gözaltına alırken, olay anı ise iş yeri kamerasına yansıdı.

        Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda bulunan oto lastik tamir ve satış bölümünde çalışan M.A.T. ve M.T.T., markette çalışan Eren K.’dan veresiye sigara istedi. Eren K. sigara ücretlerini ödemeden sigaraları vermeyeceğini söyledi. Duruma öfkelenen şüpheliler Eren K.‘yı tehdit ederek hakarette bulundu ve ardından sigara paketlerini alarak marketten ayrıldı. Eren K. şikayette bulunmak üzere market kapısının önüne çıktığı sırada darp edildi ve M.T.T. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bacaklarından yaralanan Eren K. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili M.A.T. ve M.T.T.'yu gözaltına aldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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