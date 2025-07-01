Bodrum FK'dan ayrılan kaleci Gökhan Başkent'e gitti
YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Gökhan Akkan takımdan ayrıldı.
YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Gökhan Akkan takımdan ayrıldı. Geçen sezonun başlarında Çaykur Rizespor'dan yeşil-beyazlılara gelen 30 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in yeni temsilcisi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gökhan, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK resmi açıklamasında, "Gökhan Akkan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Gökhan Akkan, Bodrum FK kariyerinde 4 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Ankaragücü'nde kariyerine başlayan Gökhan, uzun yıllar Çaykur Rizespor kalesini korudu ve 1 kez de A Milli Takım'da görev yaptı. Gökhan'la vedalaşan Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Diogo Sousa ise Antalyaspor'la görüşüyor. Sousa'nın da eski takımı Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi.
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