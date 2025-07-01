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        Bodrum FK'dan ayrılan kaleci Gökhan Başkent'e gitti

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Gökhan Akkan takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:05
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        Bodrum FK'dan ayrılan kaleci Gökhan Başkent'e gitti
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Gökhan Akkan takımdan ayrıldı. Geçen sezonun başlarında Çaykur Rizespor'dan yeşil-beyazlılara gelen 30 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in yeni temsilcisi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gökhan, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK resmi açıklamasında, "Gökhan Akkan'a teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

        Gökhan Akkan, Bodrum FK kariyerinde 4 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Ankaragücü'nde kariyerine başlayan Gökhan, uzun yıllar Çaykur Rizespor kalesini korudu ve 1 kez de A Milli Takım'da görev yaptı. Gökhan'la vedalaşan Bodrum FK'nın Portekizli kalecisi Diogo Sousa ise Antalyaspor'la görüşüyor. Sousa'nın da eski takımı Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı bildirildi.

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