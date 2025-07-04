Milas'ta orman yangını(2)

Milas'a bağlı Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında çıkan yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 8 itfaiye, 2 iş makinesi ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale devam ediyor. Sarp vadi ve dik yamaçta etkisini sürdüren yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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