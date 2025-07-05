DEM Parti'li Bakırhan: Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesi

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin bir demokratikleşme meselesi olduğunu belirterek, "Bu meseleyi konuşabilir, tartışabilir, birlikte çözebilirsek, bu tartışmaları toplumsallaştırıp, toplumun taleplerini demokratik bir basınç olarak bu masaya yansıtabilirsek emin olun daha huzurlu, daha rahat, daha demokratik bir zeminde bir Türkiye’de yaşama koşullarına kavuşacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bir dizi ziyaret kapsamında Muğla’ya geldi. Bakırhan ilk olarak Bodrum’da bir kahvaltı salonunda sivil toplum örgütleri ve yöre dernekleriyle bir araya geldi. İlk oturumu basına açık yapılan buluşmada, Bakırhan açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından buluşmanın ikinci oturumu basına kapalı devam etti. Bodrum programının ardından Bakırhan, halk buluşması kapsamında Menteşe’ye hareket etti.

'BU MESELE HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDADIR’

Basına açık oturumda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Günlerdir yollardayız, Türkiye’nin dört bir yanında kent dinamikleriyle görüşüyoruz. Ülke dışında barış diplomasisi yapıyoruz. Birkaç aydır gitmediğimiz, dokunmadığımız bu meseleyi paylaşmadığımız, tartışmadığımız sanırsam bir zemin kalmadı. Türkiye’nin yüzyıllık bugüne kadar çözümsüz kalan bir meseleyi tartıştığımız bir süreçteyiz. Türkiye’nin yüz yıllık Kürt meselesi tartışılırken, Türkiye’nin demokratikleşmesi tartışılırken tabi ki Türkiye halklarına gideceğiz. Yaşadığımız sorunların ana temeli Kürt meselesinin çözümsüzlüğü ve demokratikleşme meselesidir” dedi.

Bu meselenin çözümünün sadece Kürtleri değil, herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Bakırhan, “Bu meseleyi konuşabilir, tartışabilir birlikte çözebilirsek bu tartışmaları toplumsallaştırıp, toplumun taleplerini demokratik bir basınç olarak bu masaya yansıtabilirsek emin olun daha huzurlu, daha rahat, daha demokratik bir zeminde bir Türkiye’de yaşama koşullarına kavuşacağız" diye konuştu. ‘İNSANLARIN DEMOKRASİYE VE BU SÜRECE İNANMASI LAZIM' Tuncer Bakırhan, "İnsanlarımızı aydınlatmak istiyoruz, onların kaygılarını, onların güvensizlik meselesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu tarihi süreçte bu sürecin ruhuna uygun olmayan adımlarla dönem dönem karşı karşıya kalıyoruz. En başından söyledik, Kürt meselesi bir demokratikleşme meselesidir. Kürt meselesi konuşulurken, diğer demokratik zemindeki muhalefete, hak arayana tokat attığınız zaman, çelme attığınız zaman, hukuku rafa kaldırdığınız zaman bu sürece emin olun en büyük zararı siz verirsiniz. Buraya gelmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 belediye başkanı ve onlarca yöneticileri ile birlikte gözaltına alınmış. Toplumsal barış böyle sağlanmaz” ifadelerini kullandı.