Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 20.46'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan ve Richter Ölçeği'ne göre 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Datça’ya 188.73 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.