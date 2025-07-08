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        15 Temmuz şehidi halası gibi polis olmak istiyor

        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler ile Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direniş ateşini yaktığı otelde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:25
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        15 Temmuz şehidi halası gibi polis olmak istiyor
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        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler ile Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direniş ateşini yaktığı otelde incelemelerde bulundu. Güler, "Gülşah çok iyi bir insandı. Kızıma halasının adını verdim. Bayrak devri gibi" dedi. Gülşah Güler (8) ise halası gibi polis olmak istediğini söyledi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesi, Turban mevkisindeki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi. İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

        '10 KARDEŞİM DE OLSA 10'U DA VATANIMIZA FEDA OLSUN'

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ağabeyi Reşit Güler ile birlikte otelde incelemelerde bulundu. Güler, "O gece Gülşah Ankara'da, biz Marmaris'teydik. Cumhurbaşkanımızın kaldığı yere direnmeye gitmiştik. Gülşah çok iyi bir insandı, sevgi dağıtan bir insandı. Gazi Üniversitesi'nden mezundu. Bir yandan da polis okulunda eğitim aldı. Özel harekatçı olacağını söyledi. Birinci olarak bitirdi. Onunla gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'dan 5 ay sonra dünyaya gelen kızıma 'Gülşah' ismini verdik. Bayrak devri gibi. Herkes Gülşah'ta halasını görüyor. Onun gibi gülüyor, halası gibi resim yapıyor. Gülşah gitar çalıyordu. Kızım ise piyano çalıyor. 10 kardeşim de olsa 10'u da vatanımıza feda olsun. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı" dedi.

        Gülşah Güler ise otelin ardından evlerine ziyarete gelen Vali İdris Akbıyık'a piyano resitali sundu. Gülşah'ın parmaklarından dökülen 'Bir başkadır benim memleketim' notaları, şehit halasının özlemiyle odada yankılandı. Gülşah, "Halam gibi polis olup vatanıma hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

        Vali Akbıyık, "15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine kurulmuş tarihteki en büyük tuzaklardan birisidir. Ama Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla tüm Türkiye'de 7'den 70'e meydanlara inerek hain darbe girişimini durdurdu. 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Burada hem Gülşah'ı hem diğer şehitlerimizi andık" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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