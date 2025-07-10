Muğlaspor'da harekat başladı

2'nci Lig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor transfer harekatına hızlı başladı. İç transferde şampiyon takımın kalecisi İsmet Yumakoğulları ile sözleşme yenileyen Muğla, dış transferde ise Çorluspor 1947'den orta saha oyuncusu Mahsun Çapkan'a imza attırırken, Bursaspor'dan stoper Mehmet Yiğit ile de anlaştı. 30 yaşındaki kaleci İsmet geçen sezon ara transfer döneminde geldiği yeşil-beyazlılarda 11 maçta kaleyi korudu.

25 yaşındaki Mahsun, geçen sezon Çorluspor'da 34 resmi maçta 10 gol ve 17 asistlik performans sergileyerek hücum hattına önemli katkı sundu. Yıllarca 1'inci Lig'de görev yapan 34 yaşındaki Mehmet Yiğit geçen sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşadı. Muğlaspor'da altyapı koordinatörlüğü görevine de Serdar Yıldırım getirildi. Yeni sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacak Muğla ekibi dün çekilen fikstüre göre sezonun ilk haftasını bay geçecek.