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        Muğla'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:53
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        Muğla'da ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
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        MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Menteşe’nin Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak’ta meydana geldi. Adnan Gülceoğlu’na ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, eve girerek Adnan-Gülşen Gülceoğlu çiftini dışarıya çıkartmayı başardı. Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu. Yangın itfaiye erleri tarafından 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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