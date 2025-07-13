Bodrum'da motoryatta yangın (2)

Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan Türk bayraklı ‘Melinay’ isimli motoryatta saat 16.30 sıralarında çıkan yangın sırasında motoryatta bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan 4 kişinin çevredeki botlar yardımıyla tahliye edildiği öğrenildi. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motoryat, bölge sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince açığa çekildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, motoryat battı. İlk belirlemelere göre yangının makine dairesinden çıktığı öğrenildi.

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