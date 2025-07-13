Bodrum'da motoryatta yangın (2)
4KİŞİ TAHLİYE EDİLDİTürkbükü Koyu'nda demirli bulunan Türk bayraklı 'Melinay' isimli motoryatta saat 16.
4KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Türkbükü Koyu'nda demirli bulunan Türk bayraklı ‘Melinay’ isimli motoryatta saat 16.30 sıralarında çıkan yangın sırasında motoryatta bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan 4 kişinin çevredeki botlar yardımıyla tahliye edildiği öğrenildi. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motoryat, bölge sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince açığa çekildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, motoryat battı. İlk belirlemelere göre yangının makine dairesinden çıktığı öğrenildi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
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