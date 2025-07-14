Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da motoryat kayalıklara çarptı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat, kayalıklara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da motoryat kayalıklara çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat, kayalıklara çarptı. Motoryattaki yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay, bugün Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi. 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara çarptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişinin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'
        'Sakin Şehir' Akyaka, kampçıların gözdesi oldu
        'Sakin Şehir' Akyaka, kampçıların gözdesi oldu
        Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı
        Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazan...
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazan...
        Eğlence mekanında tekmeli, yumruklu 'hesap' kavgası kamerada: 5 gözaltı (2)
        Eğlence mekanında tekmeli, yumruklu 'hesap' kavgası kamerada: 5 gözaltı (2)