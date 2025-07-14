Bodrum'da motoryat kayalıklara çarptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat, kayalıklara çarptı. Motoryattaki yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, bugün Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi. 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara çarptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişinin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.