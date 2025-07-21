Ormanda kaybolan Rus turist, 112'yi arayıp yardım istedi; 3 saatte bulundu

Tatil amacıyla Fethiye'ye gelen Rus turist Dimitri Kobin, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormana gitti. Ormanda bir süre sonra yolunu kaybeden Kobin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanda gerçekleştirdiği 3 saatlik arama çalışması sonucu saat 11.00 itibarıyla Dimitri Kobin'e ulaşıldı. Kobin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

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