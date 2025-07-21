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        Ormanda kaybolan Rus turist, 112'yi arayıp yardım istedi; 3 saatte bulundu

        MUĞLA'nın Fethiye'de ormanda kaybolan Rus turist Dimitri Kobin, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 saatte bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:15
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        Ormanda kaybolan Rus turist, 112'yi arayıp yardım istedi; 3 saatte bulundu
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        MUĞLA'nın Fethiye'de ormanda kaybolan Rus turist Dimitri Kobin, arama kurtarma ekipleri tarafından 3 saatte bulundu.

        Tatil amacıyla Fethiye'ye gelen Rus turist Dimitri Kobin, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormana gitti. Ormanda bir süre sonra yolunu kaybeden Kobin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanda gerçekleştirdiği 3 saatlik arama çalışması sonucu saat 11.00 itibarıyla Dimitri Kobin'e ulaşıldı. Kobin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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