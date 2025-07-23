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        Tatil için geldiği Fethiye'de boğuldu

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Rıza Biçer (25) serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 02:58 Güncelleme: 23.07.2025 - 03:00
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        Tatil için geldiği Fethiye'de boğuldu
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        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, Rıza Biçer (25) serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Foça Mahallesi Koca Çalış Plajı’nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Rıza Biçer’in uzun süre kumsala gelmemesi ve denizde de görememesi üzerine endişelenen arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Denizde yapılan aramada baygın halde sudan çıkarılan Biçer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Biçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Biçer'in arkadaşı ile birlikte tatil yapmak için Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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