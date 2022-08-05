Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Muharrem Soykan'ın (51) kullandığı traktör, Yumaklı Mahallesi Şifalı su mevkisinde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü, Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Soykan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soykan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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