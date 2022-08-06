Bodrum'da otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Göltürkbükü Mahallesi'nde park halindeki 38 ZK 941 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, yetkililerden yardım istedi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, elektrik aksamından çıktığı belirlenen otomobildeki yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.