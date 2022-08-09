Marmaris Ticaret Odasından yaylalardaki arıcılara ziyaret

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MUĞLA (AA) - Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde geliştirilen "Memleketten Selam Var" projesi kapsamında yayladaki arıcılara ziyaret gerçekleştirildi.

MTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda iklimsel değişiklikler ve orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren ve ciddi oranda rekolte kaybı yaşayan Marmarisli arıcıların sıkıntılarını dinlemek ve ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla Marmaris Ticaret Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyet, mevsimsel nedenlerden dolayı kovanlarını Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarında konaklatan arıcıları ziyaret etti.

MTO Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü ve Ziraat Mühendisi Fahri Atıcı, yaklaşık 50 Marmarisli arıcıyı konakladıkları yaylalarda buldu.

Ziyaretlerinden dolayı şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemeyen arıcılar, ilk kez böyle bir ziyaretle karşılaştıklarını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar'ın farklı ilçelerinde konaklayan arıcılara yapılan ziyaretin kendilerini yalnız hissetmemelerinden çok değerli olduklarını hissetmelerini istediklerini ifade etti.

Son iki yıldır yaşanan orman yangınlarının basra böceği popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde meydana geldiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı üretimi gerçekleştirilen arı konaklama noktalarımızın yüzde 65'i maalesef yangınlarda küle döndü. Marmaris ticari hayatının en eski sektörü diyebileceğimiz arıcılık ve balcılığı ayakta tutabilme adına yayladaki arıcılarımızı yerinde ziyaret ederek hem sıkıntılarını hem de ihtiyaç duydukları destek taleplerini dinledik. Önümüzdeki günlerde diğer illerdeki arıcılarımızı da ziyaret edeceğiz. Topladığımız sıkıntı ve taleplerin çözümü konusunda ivedilikle ilgili Bakanlıklarla iletişime geçeceğiz. Arıcılık sektörünün sürdürülebilir olması hususunda var gücümüzle çalışıyoruz. Kıymetli iş birliği ve desteği konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Nejmettin Kaya ve müdürlük personeline teşekkür ederim."

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