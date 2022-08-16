Bodrum'da evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu bayıltılarak yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesine giren yaralı yaban domuzu belediye ekiplerince iğneyle bayıltılarak yakalandı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi'nde, bir evin bahçesinde yaralı yaban domuzu girdiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri adrese gitti.

Arka ayağından yaralı domuz, belediye ekibince yakalandı. Sakinleşmemesi üzerine üç uyuşturucu iğneyle bayıltılan yaban domuzu bölgeden alınarak, Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Ev sahibi Emel Nemutlu, köpeklerin sesiyle dışarıya çıktıklarında bahçede domuzu gördüklerini söyledi.

Arka bahçe kapılarının dağa açıldığını ifade eden Nemutlu, "Domuzlar buraya hep gelir, biz onlara su koyarız, besleriz, yemek artıkları koyarız. Daha önce evin yakınlarına domuz gelirdi ama bahçeye hiç girmezdi. Sanırım bu kez can havliyle geldi. Ayağı sanırım dağda kayalıkta kırılmış." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.