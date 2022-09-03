Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor

AA

Sedir Adasındaki Kedrai Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gökova Körfezi'nde bulunan koruma altındaki Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Tavlı, arkeolojik zenginliği kadar doğal güzelliği ile ilgi çeken ve Muğla'da en çok ziyaret edilen ören yerlerinden Kedreai Antik Kenti'nin bulunduğu Sedir Adası'nı gezdi.

Sedir Adası'nda bulunan sur çalışmaları ve Orata Adası'nda bulunan Vaftizhane Ayazma ve Tören Yolu Kompleksi ile Sedir Adası'nın Güneydoğusunda bulunan gözetleme ve kontrol kulesi için hazırlanan restorasyon projesini de yerinde inceleyen Tavlı, adada bulunan Apollon Kutsal Alanı ve şehir surlarında Dr. Soner Özen başkanlığında Saarlandes Üniversitesinden bir ekip tarafından yürütülen üç boyutlu modelleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adada 2004'ten beri araştırma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'den de kazı çalışmalarını dinleyen Tavlı, sürdürülen arkeolojik kazıların ve yürütülen bilimsel çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti.

Tavlı, kazı çalışmalarına Valilik desteğinin devam edeceğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalaman'da trenin hiç uğramadığı gar binası TİGEM'e hizmet ediyor
YEREL HABERLER Dalaman'da trenin hiç uğramadığı gar binası TİGEM'e ...
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Muğla açıklarında yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan ...
Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı (2)
Datça'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi
YEREL HABERLER Datça'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Datça'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi
YEREL HABERLER Datça'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Ormandaki cinayet 'kan davası' çıktı; 5 gözaltı
GÜNCELLEME - Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bodrum'da bir kişinin ormanda başından ...
Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla vurulmasıyla ilgili 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da bir kişinin ormanda başından silahla ...
Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı
Latmos ve Herakleia Antik kentleri ile Bafa Gölü destinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Latmos ve Herakleia Antik kentleri ile Bafa Gölü ...
Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek
Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor
YEREL HABERLER Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi ...
Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 Rus öldü, 1 ...
Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor
YEREL HABERLER Göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi Alan bebeğin ...
Pınara Antik Kenti'nde sarp yamaca oyulmuş kaya mezarları tatilcilerin rotasında
YEREL HABERLER Pınara Antik Kenti'nde sarp yamaca oyulmuş kaya ...
Marmaris açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da öldürülen Zehra Bayır'ın eski erkek arkadaşının evinde kan izleri bulundu
YEREL HABERLER Muğla'da öldürülen Zehra Bayır'ın eski erkek ...
Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı ...
Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te
YEREL HABERLER Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te
Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri sahiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da geri dönüşüm kutusunda çıkan yangın işyeri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.