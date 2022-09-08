Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kargınkürü mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, iki yangın söndürme helikopteri ve uçakla müdahale edildi.

Yangın, yayılmadan söndürüldü.



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