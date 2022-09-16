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MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar görevine başladı.

MSKÜ Rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Turhan Kaçar görevi Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'den devraldı.

Törene, senato üyeleri ile daire başkanları da katıldı.



Törende, Çiçek ve Kaçar birbirlerine çiçek takdim etti.

- Prof. Dr. Turhan Kaçar:



Prof. Dr. Turhan Kaçar 20 Temmuz 1968 tarihinde Muğla’nın Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi’nde doğdu.1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1996 yılında University of Wales’ta tamamladı; doktora çalışmalarını da aynı Üniversitede sürdürdü.



Prof. Dr. Turhan Kaçar, akademik hayatına 1994 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı. Ardından aynı Üniversitede yardımcı doçentlik ve doçentlik kadrolarında görev aldı. 2009 yılında Pamukkale Üniversitesinde profesör olarak göreve başlayan Prof. Dr. Turhan Kaçar, burada 2015 yılına kadar sürdürdüğü görevini sonlandırarak İstanbul Medeniyet Üniversitesine geçti.



Prof. Dr. Turhan Kaçar akademik hayatı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyelikleri, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu.



Ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde birçok makalesi yayımlandı. Pek çok toplantı ve kongrede konuşmacı olarak yer aldı. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunan Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın aynı zamanda Roma ve Bizans tarihi üzerine yayımlanmış kitapları bulunuyor.



Cumhurbaşkanlığının 15.09.2022 tarihli 2022/480 sayılı kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine rektör olarak atandı. Prof. Dr. Turhan Kaçar, evli ve 2 çocuk babasıdır



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