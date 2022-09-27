Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

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MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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