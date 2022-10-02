Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 BCT 284 plakalı otomobil, Muğla-Kızılağaç kara yolunun Ula kavşağında motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı terk ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri geldi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü.



Çalışma nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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