AK Parti Muğla Milletvekilli Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Gökcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) programları sırasında ortaya çıkan semptomlar sonrası Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Gökcan'ın tedavisine evde devam edileceği öğrenildi.



Gökcan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'deki programlarım esnasında ortaya çıkan semptomlar sonrasında yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam edeceğim ve süreci atlatacağım inşallah. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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