Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, iki parça halinde toplam 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö. ve S.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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