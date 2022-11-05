Muğla'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'nde A.B. ve K.Ş'nin iş yeri ve adresinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, antik döneme ait 4 mimari parça, kilise mimarisine ait bezeli mimari parça, 2 devşirme yalak, sütun ve Roma dönemine ait sütun başı ele geçirdi.

Eserler, Milas Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.













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