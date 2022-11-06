17. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın Göcek etabı tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ile Fethiye ilçelerinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın Göcek etabı tamamlandı.

Muğla Valiliği himayesi, Rixos Premium ev sahipliğinde Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen Rixos Premium 5 Kilometre Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 14-80 yaş aralığındaki 119 sporcu mücadele etti.

Zeytin adası etrafındaki oluşturulan parkurda 5 kilometre boyunca sporcular dereceye girebilmek için kulaç attı. Yüzücülerin güvenliğini Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Kurbağa Adamlar sağladı.

Yarışmada genel klasman kadınlarda Özlem Ör birinci, Bengisu Avcı ikinci, Özen Sanem Dilek ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Bekir Emrah Gemicioğlu birinciliği, Sadi Hakan Kaplancalı ikinciliği, Iuri Cipac da üçüncülüğü kazandı.

Şampiyonada dereceye giren yüzücüler ödüllerini, Göcek Rixos Premium'da Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Rixos Premium Genel Müdürü Semih Elbaba'dan aldı.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine, 3 gün süren şampiyonanın sona ermesiyle Bodrum, Marmaris ve Göcek'te düzenledikleri turkuaz yüzme serisinin de tamamlandığını kaydetti.

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