Muğla'da kadına şiddete tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Hayalhane 2 Tiyatro Topluluğu, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "3. Sayfa" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Menteşe ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yönetmenliğini Mehmet Topbaş'ın yaptığı "3. Sayfa" oyununda Muğla'da öldürülen kadınlar anıldı.

İşitme engelliler için Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Ayşenur Çankaya tarafından işaret diliyle de anlatılan tek perdelik müzikal dram ile kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.

"Sevgi" teması ile hazırlanan ve 12 oyuncunun rol aldığı oyunda, senaryo gereği henüz dünyaya gelmemiş bir kız çocuğunun sesiyle psikolog bir babanın kadına şiddete 'dur' demek için yola çıktığı serüven ile ölen kadınların hikayeleri canlandırıldı.

Oyunda ayrıca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülen Muğlalı Güleda Cankel de anıldı.

Cankel'i canlandıran oyuncunun, "Yaşasaydım burada sizin yanınızda fotoğraf çekiyor olacaktım" demesi salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan son dönemde İran'da yaşanan olaylara da vurgu yapılarak, bir kadın oyuncu saçlarını kesti.

Salonu dolduran izleyiciler, oyunun sonunda oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Oyunu Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akçan, 50 engelli birey, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Mehmet Topbaş, AA muhabirine, oyun ile üçüncü sayfada kalan kadınların sesi olmak istediklerini söyledi.

2015'te Özgecan Aslan'ın vefatından sonra kadına şiddete karşı tepkiyi arttırmak ve bir nebze de olsa farkındalık yaratmak amacıyla "Kaktüs" isimli bir oyun yazdığını hatırlatan Topbaş, yaşanan kadın cinayetlerinin ardından tekrar bir farkındalık oluşturmak, ses yükseltmek ve bir ses, tek ses olmak maksadıyla "3. Sayfa" isimli oyunu yazdığını dile getirdi.

Topbaş, oyun ile kadına şiddeti müzikal olarak anlatmak istediklerini vurgulayarak, "21'inci yüzyılda ne yazık ki kadına şiddet ve cinayetler sevgi için işleniyor. Bunlar 'seviyordum, kıskandım öldürdüm. Benden boşanmak istedi öldürdüm' gibi sevgi başlıklı cinayetler. Kadına şiddet ne kadar popüler olursa medyada o kadar yer alıyor. Bizler de üçüncü sayfa haberlerini, töre cinayetlerini ve çocuk gelinleri de anlatarak bu oyunda bir farkındalık daha oluşturmak istedik." diye konuştu.





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