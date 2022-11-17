Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran kişi gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde çok sayıda av tüfeği ve tabanca bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Bencik Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin evinde çok sayıda silah bulundurduğu tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, 7 av tüfeği, 2 yedek namlu, 36 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 20 kurusıkı tabanca fişeği, 20 santimetre uzunluğunda bıçak, 3 bin 650 doldurmaya hazır vaziyette boş kartuş, kartuş doldurma makinesi, 2,5 kilogram av tüfeği saçması, 5 kilogram barut, çeşitli aparatlar ile kartuş yapımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, E.S. ekiplerce gözaltına alındı.

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