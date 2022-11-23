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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye'de

AA

Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye'de

MUĞLA (AA) - Türkiye'de üretilen en büyük mega yat olma özelliğine sahip 85 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde demirledi.

Cayman Adaları bayraklı 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Üzerinde 13 metrelik bir katamaran, 12 metrelik bir spor tekne bulunan mega yatta, 11 kamarada 20 misafir ağırlanabiliyor.

Yatta, beach club, yüzme havuzu, fitness center, hamam, sauna ve kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, üç seyir terası ile helikopter pisti yer alıyor.

Mega yatın yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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