Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye'de

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MUĞLA (AA) - Türkiye'de üretilen en büyük mega yat olma özelliğine sahip 85 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat, Muğla'nın Fethiye ilçesinde demirledi.

Cayman Adaları bayraklı 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Üzerinde 13 metrelik bir katamaran, 12 metrelik bir spor tekne bulunan mega yatta, 11 kamarada 20 misafir ağırlanabiliyor.

Yatta, beach club, yüzme havuzu, fitness center, hamam, sauna ve kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, üç seyir terası ile helikopter pisti yer alıyor.

Mega yatın yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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