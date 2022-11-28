Muğla'da "1. Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi" yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da bu yıl ilki düzenlenen Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi etkinliğinde en iyi kümes hayvanları seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ile Muğla Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde Düğerek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Ege Bölgesi'ndeki farklı şehirlerden getirilen 290 kümes hayvanı değerlendirildi.

Etkinlikle hayvanlar, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu hakemleri tarafından göz, gaga, ayak, kanat, tüy yapısı ve ırklarının standartlarına göre puanlandı.

Değerlendirme sonunda 25 bölge şampiyonu, salonun en iyi tavuğu, salonun en iyi horozu, salonun en iyi koleksiyonu, salon şampiyonu ve 19 onur ödülü verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak sivil toplum örgütleriyle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Ortak pek çok proje üreterek düzenlenen etkinliklere destek verdiklerini belirten Gümüş, "Bu etkinlik bölgemizin farklı noktalarında süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliği yapanları bir araya getirdi. Tanışıp kaynaşmalarını, fikir alışverişi yapmalarını sağlayan önemli bir organizasyon oldu. Birbirinden farklı türlerde kümes hayvanlarının yer aldığı etkinliğe halkımızın da yoğun bir katılım sağladığını gördük." dedi.

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