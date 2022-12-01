Fethiye'de tur tekneleri bakıma alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaz aylarında binlerce turist ağırlayan günlük tur tekneleri, bakım ve onarım için karaya çıkarıldı.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistleri Akdeniz'in mavi sularında yolculuğa çıkaran yaz tatilinin vazgeçilmezi tur teknelerinde sezon sona erdi.

"Mavi tur" ile misafirlerini eşsiz koylara götüren tekneleri işleten turizmciler de yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Tekerlekli kızak ve eski usul zemine koyulan tahtalarla limandan karaya çıkarılan tekneler, bakım ve onarım işlemleri için Karagözler Mahallesi'ndeki tersaneye götürüldü.

Tecrübeli ekibin zahmetli çalışması ile sabitlenen teknelerde motor ve pervane bakımlarının yanı sıra, iç dekorasyon, zımpara, kalafat, macun ve boya işlemleri yapılacak.

Tekneler yeni sezonla tekrar denize indirilecek.





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