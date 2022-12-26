Fethiye'de denize düşen köpek kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen köpek kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kordon boyundaki vatandaşlar, denizde hareketsiz halde gördükleri köpeği sudan çıkardı. Hayvanseverler, köpeğin hayatta kalması için yaklaşık bir saat müdahalede bulundu.

Yuttuğu su boşaltılan köpek, havlulara sarılarak veterinere götürüldü.

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