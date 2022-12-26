Muğla'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çıtlık Mahallesi'nde belirlenen 2 adres ve bir araçta yapılan aramada, 90 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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