Muğla'nın "Mavi Yeşil Okullar Projesi" ödüllendirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Muğla Mavi Yeşil Okullar Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye üçüncüsü ödülüne layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda, 55 ilden 593 proje arasından 8 kategoride 24 proje ödüllendirildi.

Kamu kategorisinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncülük ödülü kazandı.

Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a verildi.

Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre dostu nesiller yetiştirmek için çıktıkları yolculukta önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Projenin hazırlanmasında ve ödülün kazanılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutlayan Çay, "İl genelindeki tüm okullarda kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen Mavi Yeşil Projesi'nde öncelikle elektrik, su giderleri yüksek pilot okullar belirlendi. Proje kapsamındaki okullarda okul israf avcıları takımları ve enerji verimliliği başlıklı panolar kurularak farkındalık oluşturuldu." dedi.

2022 yılında proje kapsamında yapılan uygulamalarla, 72 okulda kompost çukurları, 8 okulda yağmur suyu biriktirme alanları oluşturulduğunu anlatan Çay, İl düzeyinde 200'ü aşkın okulda çevre, orman, kıyı temizliği etkinlikleri düzenlendiğini, 76 okulda Mavi Kapak toplama etkinlikleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

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