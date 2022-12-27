Fethiye'de 87. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

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MUĞLA (AA) - Fethiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

Yarışa 6 kategoride çoğunluğu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 460 sporcu katıldı.

Yaş sınıflandırmasına göre 600, 1200 ve 3000 metre parkurlarında yarışan sporcular, sahil bandından Beşkaza Meydanı'na koştu. Master erkeklerde Ahmet Özgür Gökalp, kadınlarda ise İlknur Başaran birinciliği kazandı.

Dereceye girenlere ödüllerini Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve ilçe protokolü verdi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, genç sporcuların çok emek verdiğini belirterek, "Gençlerimiz biraz önce burada farklı kategoriler de emeklerini ortaya koydular. Yoğun bir tempo ve tatlı bir rekabet içerisinde koşu etkinliğine katıldılar. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız." dedi.

Koşu etkinliğini ilçede geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, sporculara katılımları için teşekkür etti.

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