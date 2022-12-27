Bodrum'da zabıta müdürlüğü yıl boyunca 20 bine yakın denetim yaptı

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da zabıta müdürlüğünce yıl boyunca 20 bine yakın denetim yapıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Zabıta Müdürlüğünce dilencilik, kamu alanı işgali, park yasağı, ruhsatsız iş yeri tespiti, seyyar satıcılık, altyapılar gibi konularda toplam 11 bin 411 tutanak tutuldu.

İlçe genelinde Kabahatler Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden kişi ve kurumlara toplamda 2 bin 862 idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, 1 milyon 872 bin 113 lira da para cezası uygulandı.

Zabıta Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden bin 723 kişi ve kurum, belediye encümenine sevk edilirken 1 milyon lira para cezası uygulandı.

İlçe genelinde gürültü kirliliğinin engellenmesi kapsamında denetim faaliyetleri yapılırken bu denetimler sonucunda Çevre Kanunu'na aykırı müzik yayını yapan 129 işletmeye 5 milyon 596 bin 966 lira para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri yıl boyunca ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri yoğun bir şekilde denetlerken toplamda 19 bin 350 denetim yaptı.

Trafikle ilgili çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 3 bin 30 adet delinatör, duba, trafik aynası tabela monte edilerek kara yolu işaretlemeleri yapıldı. Ekipler, 234 büfeyi denetlerken bin 356 tarihi geçmiş bayat ürüne de el koydu.

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