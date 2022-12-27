Bodrum'da öğrencilere ücretsiz tenis eğitimi veriliyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ücretsiz verilen tenis eğitimlerine bir ayda 450 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tenis branşının tabana yayılmasıyla ilgili faaliyetleri kapsamında, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ücretsiz tenis eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlerin koordinasyonu, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis antrenörleri Hakan Diler ve Fatih Kızılkaya tarafından yürütülüyor. Hafta sonlarında sporcular, Bitez Spor Tesisleri'ndeki tenis kortlarına davet edilerek eğitimlerine burada devam ediyor.

Hakan Diler, yaptığı açıklamada, Bodrum'un coğrafi konum ve mevsim itibariyle tenis oynamaya çok müsait olduğunu belirtti.

Tenisin bu bölgelerde çok çabuk yaygınlaşıp gelişeceğini düşündüklerini ifade eden Diler, çalışmalara ilçe merkezindeki İlköğretim okullarından başladıklarını öğrencilerin ihtiyacı olan raket, tenis topu gibi eğitim malzemelerini de antrenörlerce öğrencilerin ayağına götürdüğünü anlattı.

Öte yandan bir ay içerisinde 455 öğrencinin tenisle tanıştırılıp temel eğitimlerine başlandığı, hedefin bin öğrenciye ulaşmak olduğu bildirildi.

Etaplar halinde planlanan temel tenis eğitimlerinden Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

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