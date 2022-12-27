Bodrum'da kaçak ve sahte içki denetimleri yapıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı.

Ekipler içki satışı yapan tekel bayileri ve içkili restoranlar başta olmak üzere 100'den fazla iş yerini denetledi.

Kontrollerin yılbaşına kadar devam edeceği belirtildi.

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