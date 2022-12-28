Muğla'da kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira cezai işlem uygulandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası yazıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Ölüdeniz Mahallesinde A.B. isimli şahsın işletmesinde kumar oynatıldığı belirlenerek işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı. Operasyonda 2 kumar makinasına ise el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

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