Muğla'da balık yemi fabrikasında yangın başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir balık yemi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akyol Mahallesi'ndeki balık yemi fabrikasında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyüyerek fabrikayı sarması üzerine bölgeye Muğla ve ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangın kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.





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